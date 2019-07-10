На сайте Зеленского уже появилась петиция с требованием провести парад ко Дню Независимости

10 июля, 2019, 09:30

Петиция требует проведения военного парада ко Дню Независимости

Текст петиции размещен собственно на сайте президента.

"Во время продолжающейся военной агрессии со стороны Российской Федерации, украинские воины, Вооруженные Силы, Национальная Гвардия, другие вооруженные формирования, добровольцы, ветераны, волонтеры, семьи погибших, пленных и все, кто прилагает усилия для обороны нашей земли от захватчиков, заслуживают внимания и уважения ", - говорится в описании петиции.

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Отмечается, что отмена проведения военного парада выглядит "неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции".

Автор петиции Мирон Дмитрик также обратился к Зеленскому с просьбой "не прислушиваться к непутевым советникам и пересмотреть решение о проведении военного парада ко Дню Независимости Украины 24 августа 2019 года".