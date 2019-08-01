Гендиректор "1+1" Ткаченко не исключает, что будет баллотироваться в мэры Киева
Об этом он сказал в комментарии "НВ".
"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Сначала не планировал, но ситуация подходит", - сказал Ткаченко.
Он назвал ситуацию в Киеве кризисной.
"Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта", - сказал он.
При этом, по мнению Ткаченко, жизнь киевлян могло бы улучшить избавление "от серых, коррупционных схем и смотрящих".
"В Киеве - тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районной власти. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а два человека - Вадим Столар и Максим Микитась" , - сказал он.
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