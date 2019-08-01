Гендиректор "1+1" Ткаченко не исключает, что будет баллотироваться в мэры Киева

1 августа, 2019, 15:16

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" и гендиректор холдинга "1+1 media" Александр Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева

Об этом он сказал в комментарии "НВ".

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Сначала не планировал, но ситуация подходит", - сказал Ткаченко.

Он назвал ситуацию в Киеве кризисной.

"Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта", - сказал он.

При этом, по мнению Ткаченко, жизнь киевлян могло бы улучшить избавление "от серых, коррупционных схем и смотрящих".

"В Киеве - тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районной власти. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а два человека - Вадим Столар и Максим Микитась" , - сказал он.