Оба Кличко подали в суд на "1+1"
Об этом киевский голова Виталий Кличко сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я уже говорил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Я и мой брат подали иск в суд на канал "1+1", который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались до моего брата Владимира", - заявил Виталий Кличко.
Он отметил, что генеральный директор телеканала Александр Ткаченко заинтересован в увольнении главы КГГА, чтобы занять его должность, что сказывается на ангажированности сюжетов канала. Виталий Кличко не считает свой иск наступлением на свободу слова.
Ранее глава КГГА Виталий Кличко сообщал, что обратится в суд с иском к "1+1"
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