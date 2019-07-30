Кличко подтвердил, что не контролирует Киевский совет, - Богдан
Об этом Богдан заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
По словам главы Офиса, он несколько раз встречался с Кличко и просил отказаться от института «смотрящих».
"У меня было несколько встреч с Кличко в Офисе президента. Я 6 раз попросил отказаться от института "смотрящих" в Киеве и стать народным мэром. ... Кличко подтвердил мне, что, действительно, он не контролирует Киевский совет. Есть 2-3 "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. Если не будет с ними компромисса - не будет большинства в Киевсовете. Соответственно, не сможет быть эффективным мэром ", - отметил руководитель Офиса.
Богдан добавил, что Кличко возразил свое отношение к коррупционным схемам в городе:
"Он отметил, что не имеет никакого отношения к коррупции. Разумеется, что-то происходит не так, но понять не может".
Ранее Кличко заявлял , что Богдан хотел, чтобы все решения по Киеву председатель КГГА согласовывал с Вавришем и Ткаченко.
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