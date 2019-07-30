Кличко подтвердил, что не контролирует Киевский совет, - Богдан

30 июля, 2019, 13:02

Глава КГГА Виталий Кличко подтвердил главе Офиса президента Андрею Богдану, что потерял контроль над Киевским городским советом

Об этом Богдан заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

По словам главы Офиса, он несколько раз встречался с Кличко и просил отказаться от института «смотрящих».

"У меня было несколько встреч с Кличко в Офисе президента. Я 6 раз попросил отказаться от института "смотрящих" в Киеве и стать народным мэром. ... Кличко подтвердил мне, что, действительно, он не контролирует Киевский совет. Есть 2-3 "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. Если не будет с ними компромисса - не будет большинства в Киевсовете. Соответственно, не сможет быть эффективным мэром ", - отметил руководитель Офиса.

Богдан добавил, что Кличко возразил свое отношение к коррупционным схемам в городе:

"Он отметил, что не имеет никакого отношения к коррупции. Разумеется, что-то происходит не так, но понять не может".

Ранее Кличко заявлял , что Богдан хотел, чтобы все решения по Киеву председатель КГГА согласовывал с Вавришем и Ткаченко.