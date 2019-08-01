За $ 20 млн "не трогать" главу КГГА: Кличко обратился в НАБУ из-за заявлений Богдана о предложении взятки

1 августа, 2019, 09:33

Глава КГГА Виталий Кличко обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему взятки

Об этом Кличко написал в Facebook.

"Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя ОП Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки. 30 июля 2019 года на пресс-конференции господин Богдан заявил, что ему предлагали взятку в $ 20 млн. И, якобы, этот разговор был осуществлен в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры!" А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем ОПУ, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений", - написал Кличко.

По его мнению, необходимо узнать, кто от кого обращался к Богдану с таким предложением и установить, получил ли Богдан эту сумму.

"После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - отметил глава КГГА.

Ранее Богдан заявлял, что ему за $ 20 млн предлагали "не трогать" Кличко.