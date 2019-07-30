"Байки из склепа": Кличко раскритиковал пресс-конференцию Богдана об увольнении от должности главы КГГА

30 июля, 2019, 13:14

Виталий Кличко прокомментировал аргументы главы Офиса Президента Андрея Богдана относительно увольнения из должности главы КГГА

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале .

"Сегодняшняя пресс-конференция руководителя Офиса Президента Андрея Богдана напоминала " байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше. Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Все свои, как вы думаете , "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! ", - говорится в сообщении Кличко.

Напомним, что, по словам Богдана , Кличко уволят по тем же статьям закона и Конституции, по которым назначали.