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Espreso.tvОбщество"Байки из склепа": Кличко раскритиковал пресс-конференцию Богдана об увольнении от должности главы КГГА

"Байки из склепа": Кличко раскритиковал пресс-конференцию Богдана об увольнении от должности главы КГГА


фото: klichko.org
Виталий Кличко прокомментировал аргументы главы Офиса Президента Андрея Богдана относительно увольнения из должности главы КГГА

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале .

"Сегодняшняя пресс-конференция руководителя Офиса Президента Андрея Богдана напоминала " байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше. Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Все свои, как вы думаете , "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! ", - говорится в сообщении Кличко.

Напомним, что, по словам Богдана , Кличко уволят по тем же статьям закона и Конституции, по которым назначали.

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