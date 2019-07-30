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Espreso.tvОбществоКличко могут переназначить: на должность председателя КГГА: рассматривают несколько кандидатур

Кличко могут переназначить: на должность председателя КГГА: рассматривают несколько кандидатур


фото: focus.ua
Руководитель Офиса президента говорит, что среди кандидатур, которых рассматривает Зеленский, есть и действующий глава КГГА Виталий Кличко

Об этом сообщил председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан на брифинге, передает Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос, переназначит ли президент Кличко после его увольнения с должности председателя КГГА, как того требует решение Конституционного суда от 2003 года, Богдан заявил, что данное решение не касается закона "О местных государственных администрациях" и закона "О столице Украины - городе-герое Киеве "в редакции 2019 года.

"Это решение Конституционного суда 2003 года. После этого этот закон не один раз было изменен, и это решение Конституционного суда 2003 года не будет имеет никакого отношения к закону "О местных государственных администрациях" и закона "О столице Украины - городе-герое Киеве" в редакции 2019 года. Оно касалось тогда мэра Омельченко и законодательства 2003 года, которое с тех пор было полностью изменено", - сказал Богдан.

Он также подчеркнул, что сейчас есть несколько кандидатур на пост главы КГГА. Вместе с тем, руководитель ОПГ добавил, что это политическое решение, и политическая ответственность президента.

Среди претендентов есть и нынешний мэр Киева.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он тоже один из претендентов, поскольку он известная публичная личность. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - отметил Богдан.

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