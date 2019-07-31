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Espreso.tvОбществоЕсть перспектива обмена политзаключенного Сущенко, - Фейгин

Есть перспектива обмена политзаключенного Сущенко, - Фейгин

Есть "призрачная" перспектива обмена пленника Кремля украинского журналиста Романа Сущенко

Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ .

"Побывал сегодня в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально ... Также можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант предусматривается передача Сущенко Украины для отбывания наказания. И вероятно - обмен . Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть ", - сказал Фейгин.

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