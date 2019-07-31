Есть перспектива обмена политзаключенного Сущенко, - Фейгин
31 июля, 2019, 08:44
Есть "призрачная" перспектива обмена пленника Кремля украинского журналиста Романа Сущенко
Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ .
"Побывал сегодня в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально ... Также можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант предусматривается передача Сущенко Украины для отбывания наказания. И вероятно - обмен . Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть ", - сказал Фейгин.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- В Сущенко ухудшается здоровье через плохие условия в СИЗО . Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима . 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
- Приговор Сущенко включат в иска Украины против России в ЕСПЧ.
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