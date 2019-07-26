В Нафтогазе прокомментировали идею продлить транзит российского газа на год
Об этом заявил в Facebook директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Источники Reuters говорят, что Газпром хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только на полгода-год, пока не достроят Северный Поток 2. Прокомментирую. Во-первых, было бы желательно, чтобы Газпром ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли Газпром на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ. Мы его внимательно рассмотрим", - написал Витренко.
Директор НАК "Нафтогаз" подчеркнул, что остановка строительства Северного Потока 2 является единственным условием сохранения транзита российского газа через Украину.
"Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что мы заинтересованы в продолжении транзита, и поэтому мы занимаем конструктивную позицию. Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока или единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства Северного Потока 2. Надеюсь, на это обратят внимание в Еропе, в частности в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию", - добавил Витренко.
- Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом было заключено в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
- 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву ЕС. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
- Газпром получил очередной отказ от Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
- Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа . Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.
- Переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины запланированы на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести их раньше.
- 17 июля, из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" Газпром на четверть увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС .
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