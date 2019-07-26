В Нафтогазе прокомментировали идею продлить транзит российского газа на год

26 июля, 2019, 20:21

Предложение продлить транзит российского газа через Украину на год, а не на 10 лет является попыткой получить контракт на срок до конца строительства Северного Потока-2

Об этом заявил в Facebook директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Источники Reuters говорят, что Газпром хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только на полгода-год, пока не достроят Северный Поток 2. Прокомментирую. Во-первых, было бы желательно, чтобы Газпром ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли Газпром на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ. Мы его внимательно рассмотрим", - написал Витренко.

Директор НАК "Нафтогаз" подчеркнул, что остановка строительства Северного Потока 2 является единственным условием сохранения транзита российского газа через Украину.

"Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что мы заинтересованы в продолжении транзита, и поэтому мы занимаем конструктивную позицию. Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока или единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства Северного Потока 2. Надеюсь, на это обратят внимание в Еропе, в частности в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию", - добавил Витренко.