У Зеленского хотят решить вопрос транзита газа через Украину уже в сентябре
Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, проведенной по итогам саммита Украина-ЕС, передает Еспресо.TV .
"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины. И моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", - сказал президент.
1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний сейчас усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предыдущие трехсторонние встречи в формате Украина-ЕС-РФ по вопросу транзита российского газа через территорию Украины не давали никаких результатов.
В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2" базовым.
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