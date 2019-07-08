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Espreso.tvОбществоУ Зеленского хотят решить вопрос транзита газа через Украину уже в сентябре

У Зеленского хотят решить вопрос транзита газа через Украину уже в сентябре

Разговор о транзите российского газа через территорию Украины запланирован на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести его раньше

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, проведенной по итогам саммита Украина-ЕС, передает Еспресо.TV .

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины. И моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", - сказал президент.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний сейчас усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предыдущие трехсторонние встречи в формате Украина-ЕС-РФ по вопросу транзита российского газа через территорию Украины не давали никаких результатов.

В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2" базовым.

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