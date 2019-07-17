РФ резко увеличила транзит газа через Украину из-за ремонта "Северного потока - 2"
17 июля, 2019, 15:56
В среду, 17 июля, из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" Газпром резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС
Об этом сообщает Укртрансгаз в Facebook.
Отмечается, что транзит увеличился на 25% (или 60 млн куб.м/сут).
По состоянию на утро 17 июля заявка на транзит составляет 300,2 млн куб.м/сутки, таким образом словацкое направление загрузится на 99% (через межгосударственную точку ГТС Ужгород).
"При этом имеющиеся свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимумам Северного потока-2 и условного Северного потока-3 вместе взятых", - рассказали в Укртрансгазе.
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