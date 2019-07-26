США о задержании российского танкера: "Это хороший прецедент"
26 июля, 2019, 14:04
Посольство США отреагировало на задержание украинскими спецслужбами российского танкера, который блокировал украинские суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года
Об этом посольство США в Украине написало в Twitter.
"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении.
Ukraine's handling of yesterday's ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country's interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2019 г.
- В РФ назвали незаконным задержание российского танкера.
- СБУ обнародовала видео задержания российского танкера.
- Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили. Позже в ведомстве объяснили , почему это сделали: "Украина - правовое государство"
- Российский танкер Neyma заходил в Измаил под российским и украинским флагами .
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