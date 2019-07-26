США о задержании российского танкера: "Это хороший прецедент"

26 июля, 2019, 14:04

Посольство США отреагировало на задержание украинскими спецслужбами российского танкера, который блокировал украинские суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года

Об этом посольство США в Украине написало в Twitter.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении.