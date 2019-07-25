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Espreso.tvОбществоНотр-Дам может рухнуть из-за аномальной жары, - архитекторы

Нотр-Дам может рухнуть из-за аномальной жары, - архитекторы


фото: reuters
Собор Парижской Богоматери может рухнуть из-за сверхвысокой температуры

Об этом рассказали архитекторы, занимающиеся реконструкцией собора, пишет Euronews .

Отмечается, что в стенах храма до сих пор осталось много воды, которой тушили пожар. А учитывая жару, которая накрыла Европу , вода может высохнуть слишком быстро, что и приведет к разрушению несущей конструкции здания.

Поэтому ремонтники срочно укрепляют собор. Внутри памятника архитектуры сейчас разбирают завалы из сгоревших останков крыши.

Напомним, что на этой неделе в Париже температура воздуха достигла +41.

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