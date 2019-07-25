Нотр-Дам может рухнуть из-за аномальной жары, - архитекторы
25 июля, 2019, 11:00
Собор Парижской Богоматери может рухнуть из-за сверхвысокой температуры
Об этом рассказали архитекторы, занимающиеся реконструкцией собора, пишет Euronews .
Отмечается, что в стенах храма до сих пор осталось много воды, которой тушили пожар. А учитывая жару, которая накрыла Европу , вода может высохнуть слишком быстро, что и приведет к разрушению несущей конструкции здания.
Поэтому ремонтники срочно укрепляют собор. Внутри памятника архитектуры сейчас разбирают завалы из сгоревших останков крыши.
Напомним, что на этой неделе в Париже температура воздуха достигла +41.
- 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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