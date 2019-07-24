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Espreso.tvМирНа Европу надвигается волна рекордной жары, в Париже прогнозируют более 40 градусов

На Европу надвигается волна рекордной жары, в Париже прогнозируют более 40 градусов

Западноевропейские страны готовятся к новой волне рекордной жары: во вторник в Бордо уже зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений

Об этом сообщает ВВС.

Температура воздуха накануне здесь составляла 41,2ºC. Предыдущий рекорд был зафиксирован еще в 2003 году - тогда он составлял 40,7.

По прогнозам синоптиков, новые температурные рекорды уже на этой неделе также могут быть установлены еще в Бельгии, Германии и Нидерландах.

По словам Клэр Наллис со Всемирной метеорологической организации, эти тенденции является признаком изменения климата в Европе.

"Как мы уже могли видеть в июне, эти волны жары становятся все более частыми, начинаются раньше и становятся все более интенсивными. Это проблема, которая не исчезнет", - говорит она.

Метеорологическая служба Франции прогнозирует, что исторического максимума в ближайшие дни достигнет температура в Париже. Ожидается, что она превысит рекорд 1947 года - 40,4C. Многие уже сравнивают будущую жару с жарой августа 2003 года: тогда погодные условия привели к почти 15 000 смертей.

Также ожидается, что показатели температуры превысят отметку в 40ºC и в ряде других стран. Бельгия объявила о красном уровень погодной опасности по всей стране. В Испании рекордная жара ожидается в районе Сарагосы, где в прошлом месяце бушевали лесные пожары. К жаре более 40ºC также готовятся в Нидерландах.

Кроме того, в Великобритании температура может достигнуть 35ºC, что также может стать рекордным показателем в истории наблюдений.

  • Аномально жаркий сезон начался в Европе в конце прошлого месяца: во Франции был установлен исторический рекорд температур, а июльские максимумы были обновлены в Чехии, Австрии, Андорре, Люксембурге, Польше и Германии.
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