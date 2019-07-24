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Espreso.tvМирРоссия отрицает, что извинялась перед Южной Кореей за вторжение в ее воздушное пространство

Россия отрицает, что извинялась перед Южной Кореей за вторжение в ее воздушное пространство


фото: topwar
Россия не приносила Сеулу извинений в связи с инцидентом, произошедшим 23 июля с российским бомбардировщиком

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Республике Корея Дмитрия Банникова.

По словам российского дипломата, опубликованные южнокорейскими СМИ сведения о якобы принесенных исполняющим обязанности военного атташе извинений не соответствуют действительности. Он еще раз подчеркнул, что российская сторона официальных извинений не приносила.

Ранее в Корее со ссылкой на представителя южнокорейского президента Юн До Хан сообщали, что российская сторона "выразила глубокое сожаление" в связи с инцидентом, который произошел в результате "технической ошибки". По его словам, сочувствие было передано Минобороны Республики Корея военным атташе России в Сеуле.

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