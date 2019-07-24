Россия отрицает, что извинялась перед Южной Кореей за вторжение в ее воздушное пространство
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Республике Корея Дмитрия Банникова.
По словам российского дипломата, опубликованные южнокорейскими СМИ сведения о якобы принесенных исполняющим обязанности военного атташе извинений не соответствуют действительности. Он еще раз подчеркнул, что российская сторона официальных извинений не приносила.
Ранее в Корее со ссылкой на представителя южнокорейского президента Юн До Хан сообщали, что российская сторона "выразила глубокое сожаление" в связи с инцидентом, который произошел в результате "технической ошибки". По его словам, сочувствие было передано Минобороны Республики Корея военным атташе России в Сеуле.
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- Напомним, российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи. После этого были подняты истребители и сделаны предупредительные выстрелы.
- Вслед Япония заявила, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нарушил воздушное пространство над группой островов Такэсима.
- В свою очередь Минобороны РФ опровергает обвинения в нарушении воздушного пространства.
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