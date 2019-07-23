Южная Корея обнародовала видео перехвата и обстрела российских самолетов
23 июля, 2019, 15:48
В Сети появилось видео с перехватом в воздушном пространстве Южной Кореи российских и китайских военных самолетов
Соответствующие кадры опубликовало агентство Yonhapnews.
На них видно, что на перехват нарушителей были подняты истребители F-15K и F-1, которые заставили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и китайские реактивные бомбардировщики H-6 покинуть воздушное пространство Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что южнокорейские ВВС открыли предупредительный огонь по военным самолетам РФ.
Читайте также
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну