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Espreso.tvМирЮжная Корея обнародовала видео перехвата и обстрела российских самолетов

Южная Корея обнародовала видео перехвата и обстрела российских самолетов

В Сети появилось видео с перехватом в воздушном пространстве Южной Кореи российских и китайских военных самолетов

Соответствующие кадры опубликовало агентство Yonhapnews.

На них видно, что на перехват нарушителей были подняты истребители F-15K и F-1, которые заставили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и китайские реактивные бомбардировщики H-6 покинуть воздушное пространство Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что южнокорейские ВВС открыли предупредительный огонь по военным самолетам РФ.

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