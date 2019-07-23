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Espreso.tvМирЮжнокорейские военные обстреляли боевой самолет россиян

Южнокорейские военные обстреляли боевой самолет россиян

Южнокорейские реактивные самолеты совершили два предупредительных выстрела против российского военного самолета из-за его вторжения в воздушное пространство Южной Кореи над Восточным (Японским) морем

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ссылаясь на офицеров Объединенного комитета начальников штабов, корейское информационное агентство Йонхап сообщило, что российский самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи, прежде чем был открыт огонь.

Военный самолет России был одним из трех, вошедших в зону идентификации противовоздушной обороны Кореи. Два китайских самолета также были зафиксированы в этой зоне. Это был первый случай, когда российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи.

Никаких комментариев от российских или китайских чиновников относительно этих инцидентов не было. Власти Южной Кореи заявили, что подают официальные жалобы на действия соответствующих стран.

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