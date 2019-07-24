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Espreso.tvМирВслед за Южной Кореей. Российские самолеты нарушили воздушное пространство Японии

Вслед за Южной Кореей. Российские самолеты нарушили воздушное пространство Японии


фото: aviadejavu
Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нарушил воздушное пространство над группой японских островов Такэсима

Об этом заявили в Министерстве обороны Японии, сообщает Reuters.

Как сообщается, одновременно в небе находились два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских бомбардировщики H-6, однако они воздушное пространство не нарушали.

По данным японских военных, нарушение воздушного пространства произошло дважды: в промежутке между 9:09: и 9:12 утра по местному времени и в промежутке между 9:33 и 9:37 утра.

На перехват российского А-50 был поднят японский истребитель.

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Ранее сообщалось, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи. После этого были подняты истребители и сделано предупредительные выстрелы.

В свою очередь Минобороны РФ опровергает обвинения в нарушении воздушного пространства.

"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил себя ждать бы", - утверждают в Минобороны РФ.

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