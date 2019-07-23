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Espreso.tvМирРоссия ответила на обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства

Россия ответила на обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны России опровергает заявление Южной Кореи о том, что российские бомбардировщики нарушили воздушное пространство этой страны

В Минобороны РФ утверждают, что маршрут самолетов Ту-95МС "проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима)", сообщает Интерфакс.

"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - утверждают в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи. После этого были подняты истребители и осуществлены предупредительные выстрелы.

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