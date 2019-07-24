Сеул: Москва извинилась за нарушение воздушного пространства Южной Кореи
"Российский военный чиновник выразил глубокое сожаление Министерству обороны Южной Кореи о нарушении воздушного пространства страны российским истребителем, объясняя инцидент техническим сбоем", - говорится в сообщении.
По данным канцелярии Голубого дома, в Москве заявили, что если бы самолет летел по маршруту, запланированном сначала, этого инцидента бы не произошло.
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Ранее сообщалось, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи. После этого были подняты истребители и сделано предупредительные выстрелы.
Вслед Япония заявила, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нарушил воздушное пространство над группой островов Такэсима.
В свою очередь Минобороны РФ опровергает обвинения в нарушении воздушного пространства.
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