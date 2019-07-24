РФ затягивает время переговоров по транзиту - Нафтогаз
Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны.
Не будет ОПЗЖ ( "Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда сбываются. Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи ", - заявил он.
"Конечно, если российская строна занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - добавил Витренко.
По его словам, перед следующей встречей необходимо провести консультации на техническом уровне с Газпромом и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между Газпромом и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между Газпромом и Нафтогазом.
Витренко подчеркнул, что тогда трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений.
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Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
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4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
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Ранее сообщалось, что российская компания " Газпром" получила очередной отказ от власти Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
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Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа . Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.
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Разговор о транзите российского газа через территорию Украины запланирован на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести его раньше.
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В среду, 17 июля, из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" Газпром на четверть увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС .
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