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Espreso.tvОбществоЗеленский прокомментировал вопрос возвращения моряков и рассказал, о чем говорил с Путиным

Зеленский прокомментировал вопрос возвращения моряков и рассказал, о чем говорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что вопрос возвращения захваченных Россией украинских военных моряков будет "решен в ближайшее время"

Об этом Зеленский заявил во время брифинга 21 июля, передает Еспресо.TV.

"Что касается моряков. Уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Мы очень много работаем над этим вопросом. Точных сроков я не могу предоставить, потому что это была бы неправда, если бы я сказал. Для нас приоритетный вопрос не только моряки - и моряки и все наши политзаключенные, и все наши военнопленные - для нас это является приоритетом", - сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал, что говорил на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я с президентом РФ говорил на тему срочного возвращения моряков и всех пленных - наших украинцев, которые находятся в России. Когда мы говорим о всех пленных, это разные треки, потому что мы не выходим из Минских договоренностей, с нормандского формата. Когда мы говорим именно о пленных, моряков в том числе, которые находятся именно в России, в Крыму - именно об этом мы говорили. Мне кажется, мы найдем понимание, потому что мне это показалось течение этого звонка", - добавил Зеленский.

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