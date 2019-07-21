Зеленский прокомментировал вопрос возвращения моряков и рассказал, о чем говорил с Путиным
Об этом Зеленский заявил во время брифинга 21 июля, передает Еспресо.TV.
"Что касается моряков. Уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Мы очень много работаем над этим вопросом. Точных сроков я не могу предоставить, потому что это была бы неправда, если бы я сказал. Для нас приоритетный вопрос не только моряки - и моряки и все наши политзаключенные, и все наши военнопленные - для нас это является приоритетом", - сказал Зеленский.
Также президент Украины рассказал, что говорил на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я с президентом РФ говорил на тему срочного возвращения моряков и всех пленных - наших украинцев, которые находятся в России. Когда мы говорим о всех пленных, это разные треки, потому что мы не выходим из Минских договоренностей, с нормандского формата. Когда мы говорим именно о пленных, моряков в том числе, которые находятся именно в России, в Крыму - именно об этом мы говорили. Мне кажется, мы найдем понимание, потому что мне это показалось течение этого звонка", - добавил Зеленский.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы .
- Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленных моряках.
- 10 мая Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения.
- Европарламент принял резолюцию с требованием к РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и военнопленных.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко