В Одессе "заминировали" 3 участка, в области - 4

21 июля, 2019, 14:58

Волеизъявлению жителей Одессы и Одесской области пытаются помешать "телефонные террористы"

В воскресенье, 12:00 они на некоторое время заблокировали работу участков №№ 511107, 511108 и 51109, расположенных в школе №84 на проспекте Академика Глушко, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .

Взрывотехники проверили здание учебного заведения и прилегающую территорию, ничего опасного не нашли, и избирательный процесс возобновился.

Кроме того, в округе №139, что в Беляевском районе Одесской области, сразу относительно четырех избирательных участков поступили сообщения об их возможном заминировании, сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

В частности, на участке № 510241 (село Дачное) члены УИК отказались идти из помещения, избиратели продолжали голосовать.

На участке №510761 (село Яковлевка) члены УИК и избиратели также не стали покидать помещение.

Для проверки информации на место событий прибыли следственно-оперативные группы Нацполиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

По состоянию на 13:40 полиция сообщила, что все четыре объекта проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.