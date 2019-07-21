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Espreso.tvОбществоВ Одессе "заминировали" 3 участка, в области - 4

В Одессе "заминировали" 3 участка, в области - 4

иллюстративное
Волеизъявлению жителей Одессы и Одесской области пытаются помешать "телефонные террористы"

В воскресенье, 12:00 они на некоторое время заблокировали работу участков №№ 511107, 511108 и 51109, расположенных в школе №84 на проспекте Академика Глушко, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .

Взрывотехники проверили здание учебного заведения и прилегающую территорию, ничего опасного не нашли, и избирательный процесс возобновился.

Кроме того, в округе №139, что в Беляевском районе Одесской области, сразу относительно четырех избирательных участков поступили сообщения об их возможном заминировании, сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

В частности, на участке № 510241 (село Дачное) члены УИК отказались идти из помещения, избиратели продолжали голосовать.

На участке №510761 (село Яковлевка) члены УИК и избиратели также не стали покидать помещение.

Для проверки информации на место событий прибыли следственно-оперативные группы Нацполиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

По состоянию на 13:40 полиция сообщила, что все четыре объекта проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

  • Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
  • По состоянию на 9:00 утра не открылись 8 участков .
  • Для охраны выборов Нацполиция впервые привлекла отряды авиаподдержки.
  • В 12 прифронтовых селах Донецкой области из-за угрозы обстрелов со стороны российско-террористических сил выборы не проводятся.
  • На 12:00 явка составила 15,27% .
  • Эксперты не исключают, что на этих выборах активность избирателей будет довольно слабой. Часть аналитиков даже предусматривает рекордно низкую явку.
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