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Espreso.tvОбществоВыборы в Раду: Активность избирателей по состоянию на 12:00 составляет 15,27%

Выборы в Раду: Активность избирателей по состоянию на 12:00 составляет 15,27%


фото: Reuters
По состоянию на 12:00 активность избирателей по Украине составляет 15,27%

Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 сведения поступили из 11 одномандатных округов.

Активность избирателей - 15,27%.

В ЦИК уточнили, что сведения об активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий.

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