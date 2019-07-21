Выборы в Раду: Активность избирателей по состоянию на 12:00 составляет 15,27%
21 июля, 2019, 12:29
По состоянию на 12:00 активность избирателей по Украине составляет 15,27%
Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 сведения поступили из 11 одномандатных округов.
Активность избирателей - 15,27%.
В ЦИК уточнили, что сведения об активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий.
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