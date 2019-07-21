На Харьков едут автобусы с подозрительными спортсменами
21 июля, 2019, 14:40
В направлении Харькова движутся шесть пассажирских автобусов с номерами киевской, донецкой и харьковской регистрации
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сегодня утром полиция Изюмского района зафиксировала перемещение районом шести автобусов с пассажирами. Все ребята спортивного телосложения, крепкого телосложения", - говорится в сообщении.
Во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли в Харьковскую область из соседних регионов.
После общения с правоохранителями автобусы оставили территорию района и отправились в направлении Харькова.
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