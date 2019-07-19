Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляцию Газпрома по взысканию активов в пользу Нафтогаза

19 июля, 2019, 14:38

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) 8 июля отклонил жалобу "Газпрома", тем самым подтвердив свои полномочия в деле о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты по российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.