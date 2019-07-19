Нафтогаз назвал условия для продолжения транзита российского газа
Об этом сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
Таким образом, в Нафтогазе прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что РФ якобы готова к переговорам о сохранении транзита.
Витренко отметил, что Украину устраивает вариант, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович на прошлой трехсторонней встрече.
"Это должно быть операторское соглашение (о сочетании газотранспортных систем, interconnection agreement) по мощностям объемом 90 млрд кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в течение 10 лет", - написал он, добавив, что условия договоров будут экономически обоснованными.
"Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике", - подчеркнул Витренко.
По его мнению, затягивание времени в переговорах не в интересах одной из сторон.
- Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом было заключено в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
- 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
- Ранее сообщалось, что российская компания Газпром получила очередной отказ от власти Дании в отношении маршрута "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
- Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа. Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.
- Разговор по транзиту российского газа через территорию Украины запланирован на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести его раньше.
- В среду, 17 июля, из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" Газпром на четверть увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС .
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