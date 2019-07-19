Нафтогаз назвал условия для продолжения транзита российского газа

19 июля, 2019, 11:33

Украина готова договариваться с Россией о сохранении транзита газа через свою территорию, не дожидаясь сентября

Об этом сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Таким образом, в Нафтогазе прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что РФ якобы готова к переговорам о сохранении транзита.

Витренко отметил, что Украину устраивает вариант, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович на прошлой трехсторонней встрече.

"Это должно быть операторское соглашение (о сочетании газотранспортных систем, interconnection agreement) по мощностям объемом 90 млрд кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в течение 10 лет", - написал он, добавив, что условия договоров будут экономически обоснованными.

"Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике", - подчеркнул Витренко.

По его мнению, затягивание времени в переговорах не в интересах одной из сторон.