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Espreso.tvОбщество"Это ужас и горе": родственники погибших в МН17 с Малайзии возмущены сомнениями правительства в причастности РФ к трагедии

"Это ужас и горе": родственники погибших в МН17 с Малайзии возмущены сомнениями правительства в причастности РФ к трагедии


фото: reuters
Родственники жертв с Малайзии катастрофы "Боинга", который был сбит в небе над Донбассом, возмущены заявлением премьера страны Махатхира Мохаммада, который озвучил сомнения в причастности России к трагедии

Соответствующее заявление обнародовали родственники погибших, передает NOS.

"Родственники жертв-малазийцев катастрофы MH17 жалуются на заявления своего премьер-министра и министров по расследованию трагедии. Они выложили это в заявлении, которое обнародовали сегодня", - пишет издание.

Премьер-министр Малайзии Махатхира Мохаммада неоднократно ставил под сомнение причастность России к трагедии MH17. Он говорил, что не уверен в объективности возглавляемого Нидерландами международного расследования трагедии, и нет убедительных доказательств того, что Россия должна нести ответственность за катастрофу.

"Эти комментарии вызвали ужас и горе", - отметили родственники.

  • Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых:
  1. гражданина Российской Федерации Гиркина И.В.
  2. гражданина Российской Федерации Дубинского С.М.
  3. гражданина Российской Федерации Пулатова А.Ю.
  4. гражданина Украины Харченко Л.В.
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