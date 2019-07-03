Путин заявил премьеру Нидерландов, что Россия не признает расследование по MH17

3 июля, 2019, 19:02

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте во время встречи на полях саммита G20 в городе Осака, что Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года

Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Я могу подтвердить этот разговор: это было очень короткое общение на ногах, в кулуарах" - заяивы Песков.

"Кроме премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие разговоры практически со всеми участниками этого саммита", - сказал представитель президента РФ.

"Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно ясна, она последовательна, и, конечно, она основывается на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации", - заявил Песков.

По его словам, "такие тезисы постоянно на разных уровнях доводятся до наших (российских, - ред.) визави в Нидерландах и других странах".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов провел с Путиным "конфиденциальные переговоры".