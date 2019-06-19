Дело МН17: Официальное следствие назвало имена 4 подозреваемых в сбивании малазийского боинга

19 июня, 2019, 14:36

Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014 года, назвала 4 подозреваемых: это россияне и один украинец

Об этом объявила ССГ во время пресс-конференции в Нидерландах, передает Еспресо.TV .

Подозреваемыми являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Всех объявят в международный розыск.

Дубинский - руководитель т.н. ГРУ "ДНР", генерал российского ГРУ Сергея Дубинский ( "Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации.

Игорь Гиркин (позывной "Стрелков") - министр обороны "ДНР". Утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках "Бука" из России.

Олег Пулатов (позывной "Гюрза") - подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. Причастен к перевозке "Бука" и организации охраны района падения обломков сбитого самолета. Считается, что он был у установки в момент пуска

Леонид Харченко (позывной "Крот") - гражданин Украины, командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска на юг от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировки "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации "Бука" в Россию.