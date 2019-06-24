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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа MH17: родственники погибших требуют, чтобы РФ не возвращали в ПАСЕ

Авиакатастрофа MH17: родственники погибших требуют, чтобы РФ не возвращали в ПАСЕ


фото: Reuters
РФ должна получить право голоса в ПАСЕ только при условии, что будет сотрудничать со следствием Нидерландов по катастрофе Boeing MH17 на украинской территории 17 июля 2014 г.

Об этом заявили в фонде "Авиакатастрофа", представляющем интересы родственников погибших, сообщает нидерландское издание NOS.

"Россия не может просто получить право голоса в Совете Европы. Это возможно только в том случае, если Россия будет сотрудничать в расследовании факта авиакатастрофы MH17", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что РФ слишком мало сотрудничала в расследовании авиакатастрофы за последние 5 лет. Она также игнорирует резолюцию Совета Безопасности ООН, требует полного сотрудничества и открытости.

"Кроме того, в стране распространена дезинформация и проявлено мало ответственности и сострадания", - добавили представители фонда.

Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014 г., назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых:

  1. гражданина Российской Федерации Гиркина И.В.
  2. гражданина Российской Федерации Дубинского С.М.
  3. гражданина Российской Федерации Пулатова А.Ю.
  4. гражданина Украины Харченко Л.В.

Отметим, что сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией , которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

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