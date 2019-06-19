Следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых в сбивании MH17
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Мы не будем просить об экстрадиции четырех подозреваемых, потому что российская и украинская конституции запрещают экстрадицию граждан", - сказал начальник полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на пресс конференции в Гааге.
Паулиссен заявил, что вскоре в Россию будет направлен запрос о предоставлении информации о местонахождении трех подозреваемых, а также запрос провести их допрос. Подобный запрос будет отправлен Украине по четвертому подозреваемому.
"Подозреваемые смогут рассказать свою версию событий в суде", - сказал он.
По его словам, задача следователей только представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу, основываясь на информации по делу.
- Напомним, Совместная следственная группа 19 июня назвала имена 4 подозреваемых в сбивании малайзийского боинга
- Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
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