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Espreso.tvМирСледователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых в сбивании MH17

Следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых в сбивании MH17

Международная следственная группа (JIT) по расследованию причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе 2014 года не будет просить Россию и Украину об экстрадиции четырех подозреваемых в сбивании самолета из-за запрета в Конституции

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не будем просить об экстрадиции четырех подозреваемых, потому что российская и украинская конституции запрещают экстрадицию граждан", - сказал начальник полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на пресс конференции в Гааге.

Паулиссен заявил, что вскоре в Россию будет направлен запрос о предоставлении информации о местонахождении трех подозреваемых, а также запрос провести их допрос. Подобный запрос будет отправлен Украине по четвертому подозреваемому.

"Подозреваемые смогут рассказать свою версию событий в суде", - сказал он.

По его словам, задача следователей только представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу, основываясь на информации по делу.

  • Напомним, Совместная следственная группа 19 июня назвала имена 4 подозреваемых в сбивании малайзийского боинга
  • Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
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