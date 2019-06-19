Следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых в сбивании MH17

19 июня, 2019, 15:12

Международная следственная группа (JIT) по расследованию причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе 2014 года не будет просить Россию и Украину об экстрадиции четырех подозреваемых в сбивании самолета из-за запрета в Конституции

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не будем просить об экстрадиции четырех подозреваемых, потому что российская и украинская конституции запрещают экстрадицию граждан", - сказал начальник полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на пресс конференции в Гааге.

Паулиссен заявил, что вскоре в Россию будет направлен запрос о предоставлении информации о местонахождении трех подозреваемых, а также запрос провести их допрос. Подобный запрос будет отправлен Украине по четвертому подозреваемому.

"Подозреваемые смогут рассказать свою версию событий в суде", - сказал он.

По его словам, задача следователей только представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу, основываясь на информации по делу.