Неймара оштрафовали за неявку на сборы
10 июля, 2019, 10:17
ПСЖ оштрафовал бразильского нападающего Неймара на серьезную сумму за неявку на сборы
Об этом сообщает UOL Esporte .
ПСЖ лишил Неймара премии за этику из-за того, что бразилец не приехал на предсезонные сборы. Это побудило французский гранд применить санкции к футболисту. Источник отмечает, что Неймара лишили премии, которая составляет 375 тыс. евро. Это более 10% месячной зарплаты Неймара.
Ранее была информация, что Неймар отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с "Барселоной", за которую выступал с 2013 по 2017 годы.
Футболист не принял участие в Кубке Америки-2019, но бразильцы смогли стать чемпионом континента и без него.
- Напомним, 19 июня нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону".
- 20 июня бразильский нападающий Неймар выдвинул ультиматум ПСЖ .
- 21 июня каталонская "Барселона" придумала, как заставить ПСЖ продать бразильского форварда Неймара.
- 25 июня сообщили, что бразильский форвард ПСЖ Неймар согласовал контракт с "Барселоной".
- 8 июля стало известно, что Неймар в ближайшие дни присоединится к "Барселоне" .
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