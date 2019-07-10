Неймара оштрафовали за неявку на сборы

10 июля, 2019, 10:17

ПСЖ оштрафовал бразильского нападающего Неймара на серьезную сумму за неявку на сборы

Об этом сообщает UOL Esporte .

ПСЖ лишил Неймара премии за этику из-за того, что бразилец не приехал на предсезонные сборы. Это побудило французский гранд применить санкции к футболисту. Источник отмечает, что Неймара лишили премии, которая составляет 375 тыс. евро. Это более 10% месячной зарплаты Неймара.

Ранее была информация, что Неймар отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с "Барселоной", за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

Футболист не принял участие в Кубке Америки-2019, но бразильцы смогли стать чемпионом континента и без него.