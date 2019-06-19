Неймар заявил, что хочет вернуться в "Барселону"
Об этом сообщает El Mundo Deportivo .
О своем желании 27-летний форвард уже сообщил президенту французской команды Нассер Аль-Хелайфи: "Я больше не хочу играть за ПСЖ. Я хочу вернуться домой, я не должен был покидать свой дом". Эту цитату каталонская спортивная газета опубликовала на первой полосе сегодняшнего номера.
Ранее появилась информация, что руководство парижан готово расстаться с бразильцем, если получит приемлемое предложение. Сообщается, что главный тренер ПСЖ Тухель устал от всякого рода проблем, которые создает в раздевалке команды Неймар, и также не препятствовать его продажи.
Аль-Хелайфи в недавнем интервью заявил: "Никто не заставлял Неймара подписывать контракт".
По данным El Mundo, капитан "Барселоны" Лионель Месси попросил руководство клуба вернуть Неймара, который выступал на "Камп Ноу" с 2013 по 2017 год.
- 18 июня стало известно, сколько "Барселона" заплатит за возвращение Неймара.
- 6 июня звездный нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский поединок против Катара.
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