Неймар заявил, что хочет вернуться в "Барселону"

19 июня, 2019, 12:55

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону"

Об этом сообщает El Mundo Deportivo .

О своем желании 27-летний форвард уже сообщил президенту французской команды Нассер Аль-Хелайфи: "Я больше не хочу играть за ПСЖ. Я хочу вернуться домой, я не должен был покидать свой дом". Эту цитату каталонская спортивная газета опубликовала на первой полосе сегодняшнего номера.

Ранее появилась информация, что руководство парижан готово расстаться с бразильцем, если получит приемлемое предложение. Сообщается, что главный тренер ПСЖ Тухель устал от всякого рода проблем, которые создает в раздевалке команды Неймар, и также не препятствовать его продажи.

Аль-Хелайфи в недавнем интервью заявил: "Никто не заставлял Неймара подписывать контракт".

По данным El Mundo, капитан "Барселоны" Лионель Месси попросил руководство клуба вернуть Неймара, который выступал на "Камп Ноу" с 2013 по 2017 год.