Неймар на этой неделе вернется в "Барселону"

8 июля, 2019, 14:02

Бразильский форвард ПСЖ Неймар в ближайшие дни присоединится к "Барселоне"

Об этом сообщает La Porteria в twitter.

Неймар на этой неделе отправится в Барселону, чтобы выбрать дом и подписать контракт с каталонцами.

По информации издания, бразилец уже в шаге от окончательного перехода в "Барселону" и осталось согласовать последние детали.

! ️NEYMAR. #LaPorteria ha pogut saber que el brasiler té previst venir aquesta setmana a Barcelona. L'actual jugador del PSG vindrà a la Ciutat Comtal per dos grans motius (1/3) - La Porteria (@Laporteriabtv) 8 июля 2019 г.