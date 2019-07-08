Неймар на этой неделе вернется в "Барселону"
8 июля, 2019, 14:02
Бразильский форвард ПСЖ Неймар в ближайшие дни присоединится к "Барселоне"
Об этом сообщает La Porteria в twitter.
Неймар на этой неделе отправится в Барселону, чтобы выбрать дом и подписать контракт с каталонцами.
По информации издания, бразилец уже в шаге от окончательного перехода в "Барселону" и осталось согласовать последние детали.
! ️NEYMAR. #LaPorteria ha pogut saber que el brasiler té previst venir aquesta setmana a Barcelona. L'actual jugador del PSG vindrà a la Ciutat Comtal per dos grans motius (1/3)- La Porteria (@Laporteriabtv) 8 июля 2019 г.
- Напомним, 19 июня нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону".
- 20 июня бразильский нападающий Неймар выдвинул ультиматум ПСЖ .
- 21 июня стало известно, что каталонская "Барселона" придумала, как заставить ПСЖ продать бразильского форварда Неймара.
- 25 июня сообщили, что бразильский форвард ПСЖ Неймар согласовал контракт с "Барселоной".
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