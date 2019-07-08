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Espreso.tvСпортНеймар на этой неделе вернется в "Барселону"

Неймар на этой неделе вернется в "Барселону"


фото: bookmakers24
Бразильский форвард ПСЖ Неймар в ближайшие дни присоединится к "Барселоне"

Об этом сообщает La Porteria в twitter.

Неймар на этой неделе отправится в Барселону, чтобы выбрать дом и подписать контракт с каталонцами.

По информации издания, бразилец уже в шаге от окончательного перехода в "Барселону" и осталось согласовать последние детали.

 

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