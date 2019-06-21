"Барселона" нашла способ убедить ПСЖ продать Неймара
Об этом сообщает Diario Sport.
Каталонский клуб направил парижанам формальное предложение по трансферу бразильца. "Барса" предложила ПСЖ 100 млн евро и права на полузащитника Фелипе Коутиньо. Из-за плохих отношений клубы не контактируют непосредственно, только через посредников. В этом им помогают агенты Пини Захави и Киа Джурабчан (агент Коутиньо). Переговоры продвигаются лучше, чем ожидалось.
ПСЖ нравится вариант с переходом Коутиньо, а "Барселона" хочет вернуть Неймара. Каталонцы также предложили ПСЖ выбрать кого-то из пары Иван Ракитич-Самюэль Умтити, чтобы заплатить еще меньше, однако вариант Коутиньо плюс 100 млн вероятный. Сам Коутиньо также не прочь перейти в ПСЖ.
Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перебравшись с "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.
- Напомним, 20 июня бразильский нападающий Неймар выдвинул ультиматум ПСЖ .
- 19 июня бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону".
- 18 июня стало известно, сколько "Барселона" заплатит за возвращение Неймара.
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