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Espreso.tvСпорт"Барселона" нашла способ убедить ПСЖ продать Неймара

"Барселона" нашла способ убедить ПСЖ продать Неймара


фото: Reuters
Каталонская "Барселона" придумала, как заставить ПСЖ продать бразильского форварда Неймара

Об этом сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб направил парижанам формальное предложение по трансферу бразильца. "Барса" предложила ПСЖ 100 млн евро и права на полузащитника Фелипе Коутиньо. Из-за плохих отношений клубы не контактируют непосредственно, только через посредников. В этом им помогают агенты Пини Захави и Киа Джурабчан (агент Коутиньо). Переговоры продвигаются лучше, чем ожидалось.

ПСЖ нравится вариант с переходом Коутиньо, а "Барселона" хочет вернуть Неймара. Каталонцы также предложили ПСЖ выбрать кого-то из пары Иван Ракитич-Самюэль Умтити, чтобы заплатить еще меньше, однако вариант Коутиньо плюс 100 млн вероятный. Сам Коутиньо также не прочь перейти в ПСЖ.

Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перебравшись с "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.

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