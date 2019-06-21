"Барселона" нашла способ убедить ПСЖ продать Неймара

21 июня, 2019, 15:29

Каталонская "Барселона" придумала, как заставить ПСЖ продать бразильского форварда Неймара

Об этом сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб направил парижанам формальное предложение по трансферу бразильца. "Барса" предложила ПСЖ 100 млн евро и права на полузащитника Фелипе Коутиньо. Из-за плохих отношений клубы не контактируют непосредственно, только через посредников. В этом им помогают агенты Пини Захави и Киа Джурабчан (агент Коутиньо). Переговоры продвигаются лучше, чем ожидалось.

ПСЖ нравится вариант с переходом Коутиньо, а "Барселона" хочет вернуть Неймара. Каталонцы также предложили ПСЖ выбрать кого-то из пары Иван Ракитич-Самюэль Умтити, чтобы заплатить еще меньше, однако вариант Коутиньо плюс 100 млн вероятный. Сам Коутиньо также не прочь перейти в ПСЖ.

Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перебравшись с "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.