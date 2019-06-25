Неймар договорился о контракте с "Барселоной"

25 июня, 2019, 11:37

Бразильский форвард ПСЖ Неймар согласовал контракт с "Барселоной"

Об этом сообщает Diario SPORT .

По данным источника, Неймар согласовал с "Барселоной" контракт на 5 лет. 27-летний бразилец хочет вернуться в лагерь каталонцев, поэтому не ставил никаких условий руководству "Барселоны". Звездный форвард будет получать в "Барсе" около 24 млн евро в год . В ПСЖ его зарплата составляет почти 37 млн евро.

Также Неймар пообещал отозвать свой иск против каталонского клуба за невыплату бонусов при продлении контракта.

В 2017 году Неймар перешел из "Барсы" в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.