Неймар договорился о контракте с "Барселоной"
25 июня, 2019, 11:37
Бразильский форвард ПСЖ Неймар согласовал контракт с "Барселоной"
Об этом сообщает Diario SPORT .
По данным источника, Неймар согласовал с "Барселоной" контракт на 5 лет. 27-летний бразилец хочет вернуться в лагерь каталонцев, поэтому не ставил никаких условий руководству "Барселоны". Звездный форвард будет получать в "Барсе" около 24 млн евро в год . В ПСЖ его зарплата составляет почти 37 млн евро.
Также Неймар пообещал отозвать свой иск против каталонского клуба за невыплату бонусов при продлении контракта.
В 2017 году Неймар перешел из "Барсы" в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.
- Напомним, 21 июня стало известно, что каталонская "Барселона" придумала, как заставить ПСЖ продать бразильского форварда Неймара.
- 20 июня бразильский нападающий Неймар выдвинул ультиматум ПСЖ .
- 19 июня нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону".
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