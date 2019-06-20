Неймар выдвинул ультиматум ПСЖ
Об этом сообщает Sport.es .
Бразилец Неймар не собирается возвращаться в ПСЖ - футболист хочет начать подготовку к новому сезону с новой командой. Приоритетом для 27-летнего нападающего является переход в Барселону, именно с каталонцами Неймар хочет начать подготовку к следующему сезону.
27-летний нападающий по окончании прошлого сезона бразильский форвард самовольно покинул расположение парижан, а сейчас Неймар не хочет возвращаться во Францию, требуя у руководства клуба продать его.
Недавно сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара, а главными претендентами на бразильца является "Реал" и "Барселона". Французский клуб хочет получить от трансфера одного из лидеров 300 млн евро.
В прошлом сезоне бразильский форвард сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.
- 19 июня бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону".
- 18 июня стало известно, сколько "Барселона" заплатит за возвращение Неймара.
- 6 июня звездный нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский поединок против Катара.
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