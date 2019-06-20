//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНеймар выдвинул ультиматум ПСЖ

Неймар выдвинул ультиматум ПСЖ


фото: sportlur.com
Бразильский нападающий Неймар определился, хочет ли возвращаться в ПСЖ

Об этом сообщает Sport.es .

Бразилец Неймар не собирается возвращаться в ПСЖ - футболист хочет начать подготовку к новому сезону с новой командой. Приоритетом для 27-летнего нападающего является переход в Барселону, именно с каталонцами Неймар хочет начать подготовку к следующему сезону.

27-летний нападающий по окончании прошлого сезона бразильский форвард самовольно покинул расположение парижан, а сейчас Неймар не хочет возвращаться во Францию, требуя у руководства клуба продать его.

Недавно сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара, а главными претендентами на бразильца является "Реал" и "Барселона". Французский клуб хочет получить от трансфера одного из лидеров 300 млн евро.

В прошлом сезоне бразильский форвард сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать