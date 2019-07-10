Генерал Забродский согласился возглавить парад в День независимости

10 июля, 2019, 15:26

Командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский принял предложение ветеранов АТО возглавить военный парад на День Независимости Украины

Об этом передает Еспресо.TV.

"Для меня военный парад на главной улице страны - это символ нашей независимости, это символ нашей борьбы против врага. Знаю, что для большинства военных принять участие в параде и представлять Вооруженные силы - это большая честь. А гражданские на параде отдают дань уважения тем, кто ценой своей жизни и здоровья защищает наш покой и мирное небо. Это - очень важное напоминание, что в стране идет война, и мы не можем о ней забывать", - сказал Забродский.

По словам Забродского, проведение парада не касается политики. Но учитывая, последние события, должно состояться.

"Я видел в соцсетях сообщения с призывами ко мне провести парад. Это большая честь - присутствовать на нем. Парад нужен нашей стране и нашим воинам. И он будет", - подчеркнул генерал.

Видеообращение Михаил Забродский опубликовал у себя на странице в Facebook бывший советник министра обороны Полторак и президента Порошенко Юрий Бирюков.