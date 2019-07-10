Без парада можно потерять независимость - в сети отреагировали на идею парада ветеранов ко Дню Независимости

10 июля, 2019, 12:41

В соцсетях отреагировали на инициативу ветеранов провести DIY-парад

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Пользователи соцсетей отреагировали на призыв ветеранов войны в Донбассе организовать собственный парад ко Дню независимости - # Наш_Парад2019.

По словам Александра Погребинского ексбийця 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, "если в День независимости не маршируют свои военные, значит есть все шансы, что страна потеряет независимость и маршировать будут чужие военные!"