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Espreso.tvОбществоБез парада можно потерять независимость - в сети отреагировали на идею парада ветеранов ко Дню Независимости

Без парада можно потерять независимость - в сети отреагировали на идею парада ветеранов ко Дню Независимости


фото: rfe
В соцсетях отреагировали на инициативу ветеранов провести DIY-парад

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Пользователи соцсетей отреагировали на призыв ветеранов войны в Донбассе организовать собственный парад ко Дню независимости - # Наш_Парад2019.

По словам Александра Погребинского ексбийця 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, "если в День независимости не маршируют свои военные, значит есть все шансы, что страна потеряет независимость и маршировать будут чужие военные!"

Пользователь Aleksey Petrov написал: "Чем армия заслужила такого унизительного отношения к себе?"

Пользователь Orest Karakevych прокомментировал видеообращение президента Украины: "Парад - это не помпезно, пафосно и дорого. Это демонстрация мощи, это значит дать понять врагу, что мы можем дать по зубам. Это мотивация, это гордость" [...] Нашему парада - быть! Встречаемся 24 августа на Крещатике ".

 

 

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