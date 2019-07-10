Без парада можно потерять независимость - в сети отреагировали на идею парада ветеранов ко Дню Независимости
10 июля, 2019, 12:41
В соцсетях отреагировали на инициативу ветеранов провести DIY-парад
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Пользователи соцсетей отреагировали на призыв ветеранов войны в Донбассе организовать собственный парад ко Дню независимости - # Наш_Парад2019.
По словам Александра Погребинского ексбийця 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, "если в День независимости не маршируют свои военные, значит есть все шансы, что страна потеряет независимость и маршировать будут чужие военные!"
Пользователь Aleksey Petrov написал: "Чем армия заслужила такого унизительного отношения к себе?"
Пользователь Orest Karakevych прокомментировал видеообращение президента Украины: "Парад - это не помпезно, пафосно и дорого. Это демонстрация мощи, это значит дать понять врагу, что мы можем дать по зубам. Это мотивация, это гордость" [...] Нашему парада - быть! Встречаемся 24 августа на Крещатике ".
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада ко Дню Независимости военным раздадут премии , на которые выделят 300 млн грн.
- # Наш_Парад2019: ветеранов войны в Донбассе призывают организовать собственный парад ко Дню Независимости.
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