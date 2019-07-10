Парад провести надо, - Гройсман

10 июля, 2019, 11:56

На заседании вице-премьер-министр Владимир Гройсман поддержал дополнительные социальные выплаты для военных на День Независимости, но не за счет военного парада

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Гройсман на заседании, передает Еспресо.TV .

"(Инициатива о - ред.,) повышение или направление 30 млн для повышения социальных стандартов для наших воинов абсолютно правильная. Я ее поддерживаю. Более того, для нашего правительства, для меня лично, вопросы финансового обеспечения украинского воина всегда было одним из самых приоритетных ", - заявил Гройсман.

В то же время, Гройсман отметил, что на День Независимости необходимо провести военный парад.

"Но, вместе с тем, я считаю, что мы должны провести военный парад на 24 августа - этот парад должен быть парадом гордости, доблести, гифдности нашего украинского народа, нашего Украинского государства. И, считаю, что во время этого парада миллионы украинский смогут засвидетельствовать свое почтение, уважение к нашим героям, потому что каждый украинский воин является настоящим героем, когда защищает наше государство. Но сделать это не за счет социальных выплат, а сделать это за счет других источников ", - добавил он.

Также Гройсман сказал, что обратился к министру финансов, министру обороны от имени правительства с просьбой тщательно посчитать стоимость проведения парада, чтобы все же найти источники финансирования.

"Эти предложения будут предоставлены президенту и он уже примет окончательное решение", - заключил премьер-министр.