Парад провести надо, - Гройсман
Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Гройсман на заседании, передает Еспресо.TV .
"(Инициатива о - ред.,) повышение или направление 30 млн для повышения социальных стандартов для наших воинов абсолютно правильная. Я ее поддерживаю. Более того, для нашего правительства, для меня лично, вопросы финансового обеспечения украинского воина всегда было одним из самых приоритетных ", - заявил Гройсман.
В то же время, Гройсман отметил, что на День Независимости необходимо провести военный парад.
"Но, вместе с тем, я считаю, что мы должны провести военный парад на 24 августа - этот парад должен быть парадом гордости, доблести, гифдности нашего украинского народа, нашего Украинского государства. И, считаю, что во время этого парада миллионы украинский смогут засвидетельствовать свое почтение, уважение к нашим героям, потому что каждый украинский воин является настоящим героем, когда защищает наше государство. Но сделать это не за счет социальных выплат, а сделать это за счет других источников ", - добавил он.
Также Гройсман сказал, что обратился к министру финансов, министру обороны от имени правительства с просьбой тщательно посчитать стоимость проведения парада, чтобы все же найти источники финансирования.
"Эти предложения будут предоставлены президенту и он уже примет окончательное решение", - заключил премьер-министр.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада ко Дню Независимости военным раздадут премии , на которые выделят 300 млн грн.
- На сайте Зеленского уже появилась петиция с требованием провести парад в Дня Независимости.
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