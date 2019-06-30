Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 30 июня
30 июня, 2019, 08:00
В заключительный день Европейских игр за золото поспорят борец Жан Беленюк, боксер Александр Хижняк, а гимнаст Олег Верняев будет фаворитом в упражнениях на брусьях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Борец греко-римского стиля Жан Беленюк бороться за золото в категории до 87 кг. Боксер Александр Хижняк сразится в финале в весе до 75 кг, а гимнаст Олег Верняев будет фаворитом соревнований в упражнениях на брусьях.
- Напомним, 29 июня украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве.
- На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
- Кроме того, украинские каратисты Галина Мельник и Валерий Чеботарь получили бронзовые медали .
- Украинский боксер Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду.
- Сейчас в активе сборной Украины на Европейских играх 37 медалей - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.
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