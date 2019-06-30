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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: за кого украинцам болеть 30 июня

Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 30 июня


фото: noc-ukr.org
В заключительный день Европейских игр за золото поспорят борец Жан Беленюк, боксер Александр Хижняк, а гимнаст Олег Верняев будет фаворитом в упражнениях на брусьях

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк бороться за золото в категории до 87 кг. Боксер Александр Хижняк сразится в финале в весе до 75 кг, а гимнаст Олег Верняев будет фаворитом соревнований в упражнениях на брусьях.

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