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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: Верняев принес Украине серебро в самом престижном виде

Европейские игры-2019: Верняев принес Украине серебро в самом престижном виде


фото: ukrinform.ua
На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Минске гимнасты разыграли награды в престижном виде программы - многоборье.

Украинец Олег Верняев за выступления в вольных упражнениях, на перекладине, брусьях, коне, кольцах и опорном прыжке набрал 84,632 балла и стал вторым. Золотую награду получил россиянин Давид Белявский, бронзовую - его соотечественник Владислав Поляшов.

Таким образом, в активе сборной Украины на Европейских играх стало 34 награды - 9 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.

 

 

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