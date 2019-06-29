Европейские игры-2019: Верняев принес Украине серебро в самом престижном виде

29 июня, 2019, 16:50

На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Минске гимнасты разыграли награды в престижном виде программы - многоборье.

Украинец Олег Верняев за выступления в вольных упражнениях, на перекладине, брусьях, коне, кольцах и опорном прыжке набрал 84,632 балла и стал вторым. Золотую награду получил россиянин Давид Белявский, бронзовую - его соотечественник Владислав Поляшов.

Таким образом, в активе сборной Украины на Европейских играх стало 34 награды - 9 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.