Европейские игры-2019: Верняев принес Украине серебро в самом престижном виде
29 июня, 2019, 16:50
На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Минске гимнасты разыграли награды в престижном виде программы - многоборье.
Украинец Олег Верняев за выступления в вольных упражнениях, на перекладине, брусьях, коне, кольцах и опорном прыжке набрал 84,632 балла и стал вторым. Золотую награду получил россиянин Давид Белявский, бронзовую - его соотечественник Владислав Поляшов.
Таким образом, в активе сборной Украины на Европейских играх стало 34 награды - 9 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.
- Напомним, 29 июня украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве.
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