Европейские игры-2019: украинский боксер драматично получил золото в супертяжелом весе

29 июня, 2019, 18:47

На Европейских играх в Минске украинский боксер Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальном поединке Европейских игр украинский тяжеловес Виктор Выхрист встречался с Мурадом Алиевым, который представляет Францию.

Выхрист владел преимуществом в первых двух раундах, но в решающей трехминутке получил сложное рассечение, из-за которого рефери остановил бой. После подсчета судейских голосов победу отдали украинцу раздельным решением.

Виктор Выхрист стал чемпионом Европейских игр-2019.

Таким образом, в активе сборной Украины на Европейских играх стало 37 медалей - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.