Европейские игры-2019: украинский боксер драматично получил золото в супертяжелом весе
29 июня, 2019, 18:47
На Европейских играх в Минске украинский боксер Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальном поединке Европейских игр украинский тяжеловес Виктор Выхрист встречался с Мурадом Алиевым, который представляет Францию.
Выхрист владел преимуществом в первых двух раундах, но в решающей трехминутке получил сложное рассечение, из-за которого рефери остановил бой. После подсчета судейских голосов победу отдали украинцу раздельным решением.
Виктор Выхрист стал чемпионом Европейских игр-2019.
Таким образом, в активе сборной Украины на Европейских играх стало 37 медалей - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.
- Напомним, 29 июня украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве.
- На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
- Кроме этого, украинские каратисты Галина Мельник и Валерий Чеботарь получили бронзовые медали .
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