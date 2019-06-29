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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: украинский боксер драматично получил золото в супертяжелом весе

Европейские игры-2019: украинский боксер драматично получил золото в супертяжелом весе


фото: 24tv.ua
На Европейских играх в Минске украинский боксер Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальном поединке Европейских игр украинский тяжеловес Виктор Выхрист встречался с Мурадом Алиевым, который представляет Францию.

Выхрист владел преимуществом в первых двух раундах, но в решающей трехминутке получил сложное рассечение, из-за которого рефери остановил бой. После подсчета судейских голосов победу отдали украинцу раздельным решением.

Виктор Выхрист стал чемпионом Европейских игр-2019.

Таким образом, в активе сборной Украины на Европейских играх стало 37 медалей - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.

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