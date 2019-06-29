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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: украинская гимнастка Варинская завоевала бронзу в многоборье

Европейские игры-2019: украинская гимнастка Варинская завоевала бронзу в многоборье


фото: twitter
Украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Минске состоялись финальные соревнования в многоборье в спортивной гимнастике. Украинка Диана Варинская набрала за упражнения на бревне, брусьях, опорном прыжке и вольных упражнениях 52,766 балла и выиграла бронзу в самом престижном виде программы.

Чемпионкой Европейских игр стала россиянка Ангелина Мельникова (54,498), серебро - у Лоретт Шарпи из Франции (54,166).

Таким образом, у сборной Украины на Европейских играх стало 33 медали - 9 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

 

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