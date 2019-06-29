Европейские игры-2019: украинская гимнастка Варинская завоевала бронзу в многоборье
29 июня, 2019, 16:32
Украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Минске состоялись финальные соревнования в многоборье в спортивной гимнастике. Украинка Диана Варинская набрала за упражнения на бревне, брусьях, опорном прыжке и вольных упражнениях 52,766 балла и выиграла бронзу в самом престижном виде программы.
Чемпионкой Европейских игр стала россиянка Ангелина Мельникова (54,498), серебро - у Лоретт Шарпи из Франции (54,166).
Таким образом, у сборной Украины на Европейских играх стало 33 медали - 9 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.
- 29 июня за награды Европейских игр соревнуются украинские боксеры, борцы греко-римского стиля, гимнасты, представители велотрека и каратисты.
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