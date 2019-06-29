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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: украинские каратисты завоевали две бронзовые медали

Европейские игры-2019: украинские каратисты завоевали две бронзовые медали


фото: twitter
На Европейских играх в Минске украинские каратисты Галина Мельник и Валерий Чеботарь получили бронзовые медали

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В виде программы кумитэ в категории до 68 кг Галина Мельник в полуфинале уступила Ирине Зарецкой из Азербайджана - 0:1. Таким образом, украинка получила бронзовую награду.

Бронзовым медалистом в кумитэ в весе до 84 кг стал Валерий Чеботарь. В полуфинале украинец проиграл турку Акташу Угуру - 1:4.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх в Минске уже 36 медалей - 9 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых.

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