Европейские игры-2019: украинские каратисты завоевали две бронзовые медали
29 июня, 2019, 17:27
На Европейских играх в Минске украинские каратисты Галина Мельник и Валерий Чеботарь получили бронзовые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В виде программы кумитэ в категории до 68 кг Галина Мельник в полуфинале уступила Ирине Зарецкой из Азербайджана - 0:1. Таким образом, украинка получила бронзовую награду.
Бронзовым медалистом в кумитэ в весе до 84 кг стал Валерий Чеботарь. В полуфинале украинец проиграл турку Акташу Угуру - 1:4.
Всего в активе сборной Украины на Европейских играх в Минске уже 36 медалей - 9 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых.
- Напомним, 29 июня украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве.
- На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
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