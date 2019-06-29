Европейские игры-2019: Беленюк гарантировал Украине медаль в греко-римской борьбе

29 июня, 2019, 20:30

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в финал и гарантировал себе награду Европейских игр

Об этом сообщает Sportarena.

Жан Беленюк вышел в финал в весовой категории до 87 кг. Украинский борец в 1/8 финала победил армянина Максима Манукяна, в четвертьфинале одолел поляка Аркадиуша Кулинича, а в полуфинале разобрался с Радиком Кулиевым из Беларуси.

В финале Жан Беленюк встретится с азербайджанцем Исламом Аббасовым. Схватка за золото состоится 30 июня.

Сейчас в активе сборной Украины на Европейских играх 37 медалей - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.