Европейские игры-2019: Беленюк гарантировал Украине медаль в греко-римской борьбе
29 июня, 2019, 20:30
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в финал и гарантировал себе награду Европейских игр
Об этом сообщает Sportarena.
Жан Беленюк вышел в финал в весовой категории до 87 кг. Украинский борец в 1/8 финала победил армянина Максима Манукяна, в четвертьфинале одолел поляка Аркадиуша Кулинича, а в полуфинале разобрался с Радиком Кулиевым из Беларуси.
В финале Жан Беленюк встретится с азербайджанцем Исламом Аббасовым. Схватка за золото состоится 30 июня.
Сейчас в активе сборной Украины на Европейских играх 37 медалей - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.
- Напомним, 29 июня украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве.
- На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
- Кроме того, украинские каратисты Галина Мельник и Валерий Чеботарь получили бронзовые медали .
- Украинский боксер Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду.
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