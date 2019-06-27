Разумкова: "возможный выход Украины из ПАСЕ не является целесообразным"
27 июня, 2019, 08:45
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает нецелесообразным вероятный выход украинской делегации из состава Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Об этом он сказал в эфире UA: Украинский радио .
"Позиция партии" Слуга народа "такова, что выходить сейчас с ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти - это не конструктивно", - отметил Разумков.
Напомним, делегации Украины и 6 стран покинули зал ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- ПАСЕ утвердила резолюцию , которая снимает все санкции против России
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
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