Разумкова: "возможный выход Украины из ПАСЕ не является целесообразным"

27 июня, 2019, 08:45

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает нецелесообразным вероятный выход украинской делегации из состава Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Об этом он сказал в эфире UA: Украинский радио .

"Позиция партии" Слуга народа "такова, что выходить сейчас с ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти - это не конструктивно", - отметил Разумков.

Напомним, делегации Украины и 6 стран покинули зал ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.