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Espreso.tvОбществоРазумкова: "возможный выход Украины из ПАСЕ не является целесообразным"

Разумкова: "возможный выход Украины из ПАСЕ не является целесообразным"

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает нецелесообразным вероятный выход украинской делегации из состава Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Об этом он сказал в эфире UA: Украинский радио .

"Позиция партии" Слуга народа "такова, что выходить сейчас с ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти - это не конструктивно", - отметил Разумков.

Напомним, делегации Украины и 6 стран покинули зал ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.

  • ПАСЕ утвердила резолюцию , которая снимает все санкции против России
  • 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
  • Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
  • После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
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