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Espreso.tvОбществоПремьер Молдовы обвинила украинскую власть в поддержке приднестровского сепаратизма

Премьер Молдовы обвинила украинскую власть в поддержке приднестровского сепаратизма

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила власти Украины во главе с пятым президентом Петром Порошенко в поддержке приднестровского сепаратизма

Об этом Санду заявила в интервью Politico.

Санду обвинила украинскую власть времен Порошенко в сотрудничестве с администрацией молдавского олигарха, лидера Демократической партии Влада Плахотнюка с целью обеспечения контрабанды и коррупционных схем, которые "способствовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье.

"Теперь мы ожидаем, что киевская власть сделает свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала Санду.

Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство. Этот срок истек в полночь 8 июня.

8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду.

В тот же день парламент Молдовы принял постановление, в котором признал страну "захваченным государством" .

9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.

21 июня Венецианская комиссия заявила об отсутствии четких оснований для роспуска молдовского парламента.

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