Премьер Молдовы обвинила украинскую власть в поддержке приднестровского сепаратизма
Об этом Санду заявила в интервью Politico.
Санду обвинила украинскую власть времен Порошенко в сотрудничестве с администрацией молдавского олигарха, лидера Демократической партии Влада Плахотнюка с целью обеспечения контрабанды и коррупционных схем, которые "способствовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье.
"Теперь мы ожидаем, что киевская власть сделает свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала Санду.
Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство. Этот срок истек в полночь 8 июня.
8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду.
В тот же день парламент Молдовы принял постановление, в котором признал страну "захваченным государством" .
9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
21 июня Венецианская комиссия заявила об отсутствии четких оснований для роспуска молдовского парламента.
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