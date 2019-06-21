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Espreso.tvМирВенецианская комиссия: не было четких оснований для роспуска молдавского парламента

Венецианская комиссия: не было четких оснований для роспуска молдавского парламента

Необходимых условий для роспуска молдавского парламента 7 и 8 июня не было

Об этом сообщает Укринформ.

Такой вывод обнародовала в пятницу Венецианская комиссия в ответ на обращение генерального секретаря Совета Европы по оценке конституционности роспуска в Молдове парламента.

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