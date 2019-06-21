Венецианская комиссия: не было четких оснований для роспуска молдавского парламента
21 июня, 2019, 15:16
Необходимых условий для роспуска молдавского парламента 7 и 8 июня не было
Об этом сообщает Укринформ.
Такой вывод обнародовала в пятницу Венецианская комиссия в ответ на обращение генерального секретаря Совета Европы по оценке конституционности роспуска в Молдове парламента.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром соглавы проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции отстранил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 13 июня Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа и руководительницу нового правительства Майю Санду.
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